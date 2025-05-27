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Регион
27 мая, 16:06

Зюганов призвал создать комиссию по восстановлению СССР

Геннадий Зюганов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Геннадий Зюганов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Геннадий Зюганов в ходе выступления перед журналистами предложил радикальный пересмотр правовых основ постсоветского пространства, потребовав создать комиссию по реализации забытого постановления Госдумы 1996 года. Документ признаёт юридическую силу итогов всесоюзного референдума 1991 года, где 77,85% граждан высказались за сохранение СССР.

Лидер коммунистов настаивает на отмене решения Верховного Совета РСФСР от декабря 1991 года о денонсации Союзного договора, называя его «преступным». В новом контексте эти тезисы получают особое звучание — Зюганов прямо заявляет, что нынешний конфликт с Украиной следует рассматривать как внутренний, исходя из «непрерывности» советского правового поля.

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Напомним, советник президента России Антон Кобяков заявил о нарушениях в процедуре роспуска СССР в 1991 году. По его словам, юридически СССР по-прежнему существуют. Впрочем, с такой точкой зрения не согласились в Совете Федерации, сославшись на российскую конституцию.

Юрий Лысенко
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