Захарова сравнила с детским стишком Маршака реакцию оппозиционных ресурсов Дагестана на её визит

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию дагестанских оппозиционных СМИ на свой визит в Махачкалу, сравнив их публикации со строчкой из стихотворения Самуила Маршака. В личном телеграм-канале она прокомментировала основные тезисы изданий, при этом очень лестно отозвавшись о регионе и его жителях.

В первую очередь она ответила на заявления о том, что заблокированный мессенджер Telegram внезапно стал работать (через wi-fi) без сервисов по обходу блокировок, а когда уехала, то приложение вновь стало недоступно. Дипломат заметила, что, во-первых, у неё самой мессенджер не работал, а во-вторых она ещё не уехала.

Захарова подчеркнула, что во время двухдневного визита она и сопровождавшие её журналисты ощущали внимание как со стороны руководства республики, так и простых жителей. С юмором она отреагировала на шутку из социальных сетей о возможном «заточении» в знаменитой дагестанской башне, добавив, что регион ей настолько понравился, что она и сама была бы не против «там заточиться».

Представитель МИД опровергла информацию о длительной подготовке поездки, пояснив, что подобные визиты часто согласовываются оперативно — её приезд был организован буквально за пару дней. На критику по поводу отсутствия официальной встречи в аэропорту Захарова ответила риторическим вопросом, предполагая, что в случае такой встречи оппозиционные СМИ обвинили бы чиновников в том, что они не заняты решением более важных задач.

«Немного напоминает детский стишок «Где это видано, где это слыхано». Если серьёзно, то эти два дня я и мои коллеги-журналисты были окружены заботой и вниманием как представителей руководства Республики, так и дагестанцев, которые буквально влюбили нас в свой регион. Так что опция самозаточения в башне более, чем реальна — главное, чтобы вы не пожалели», — подытожила Захарова.