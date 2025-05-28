Число сбитых дронов ВСУ на подлёте к Москве выросло до 29
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Ещё два украинских беспилотника сбиты на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, число ликвидированных с начала суток дронов в столичном регионе выросло до 29.
«По предварительной информации, серьёзных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.
Также этой ночью, 28 мая, БПЛА ВСУ были подавлены в Смоленской области, а в Брянской области массовая атака завершилась повреждением автомобилей и жилого дома.