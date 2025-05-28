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28 мая, 03:37

В Британии отметили, как Лавров ловко поставил Мерца на место в вопросе оружия для Киева

Sky News: Лавров преподал урок Мерцу и вскрыл некомпетентность канцлера ФРГ

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил о снятии ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщает Sky News.

В понедельник Мерц, комментируя ситуацию, отметил, что Запад якобы разрешил Украине атаковать российскую территорию, добавив, что это решение было принято несколько месяцев назад. Однако его слова вызвали путаницу – возникли вопросы о том, собирается ли Германия действительно поставлять ракеты Taurus украинским военным.

Лавров не стал церемониться и указал на «некомпетентность» нового поколения европейских лидеров.

«Это был одновременно выговор и урок со стороны российского министра. Он передал Мерцу: «Тебе ещё многому нужно научиться», – отмечает телеканал.

Журналисты Sky News подчеркнули, что опыт Лаврова, который уже 22 года на посту, не сравним с 22 днями Мерца на должности канцлера.

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27 мая глава российской дипломатии заявил, что у него есть основания полагать, что Германия давно и тайно приняла решение разрешить Украине наносить удары по российской территории, о чем свидетельствуют заявления Мерца. В Кремле тем временем указали на путаницу в высказываниях европейских лидеров.

Юния Ларсон
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