Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил о снятии ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщает Sky News.

В понедельник Мерц, комментируя ситуацию, отметил, что Запад якобы разрешил Украине атаковать российскую территорию, добавив, что это решение было принято несколько месяцев назад. Однако его слова вызвали путаницу – возникли вопросы о том, собирается ли Германия действительно поставлять ракеты Taurus украинским военным.

Лавров не стал церемониться и указал на «некомпетентность» нового поколения европейских лидеров.

«Это был одновременно выговор и урок со стороны российского министра. Он передал Мерцу: «Тебе ещё многому нужно научиться», – отмечает телеканал.

Журналисты Sky News подчеркнули, что опыт Лаврова, который уже 22 года на посту, не сравним с 22 днями Мерца на должности канцлера.