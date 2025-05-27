Лавров сообщил о тайном приказе ФРГ по ракетам для ВСУ, способным достать до Москвы
Лавров допустил, что ФРГ давно и тайно сняла ограничения на дальность ударов ВСУ
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Германия давно сняла ограничения на дальность ударов ВСУ из немецкого оружия, но решение держалось в тайне. Своими подозрениями поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого на эти мысли натолкнула непоследовательность заявлений властей ФРГ.
«[Это] лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине, чего она, собственно, захочет, по крайней мере в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, — оно было принято давно и держалось в тайне», — заметил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
26 мая немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил, что ФРГ, Франция, Британия и Штаты отказались от ограничений на дальнобойность вооружений для Украины. Вскоре военные блогеры опубликовали сведения о том, что Киев месяцем ранее получил не меньше 30 ракет Taurus, которыми ВСУ могут наносить удары даже по Москве. В Кремле назвали шаг европейских стран опасным. А 27 мая Мерц подтвердил, что ограничения сняли несколько месяцев назад, а не вчера, когда оно всего лишь было озвучено на официальном уровне.