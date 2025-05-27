Лавров сообщил о тайном приказе ФРГ по ракетам для ВСУ, способным достать до Москвы

Германия давно сняла ограничения на дальность ударов ВСУ из немецкого оружия, но решение держалось в тайне. Своими подозрениями поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого на эти мысли натолкнула непоследовательность заявлений властей ФРГ.

«[Это] лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине, чего она, собственно, захочет, по крайней мере в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, — оно было принято давно и держалось в тайне», — заметил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.