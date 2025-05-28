Рост зависит от квалификации: Россиян предупредили о снижении зарплат в 2025 году

Работникам автомобилестроения не следует ждать тех темпов роста зарплат, которые наблюдаются в целом в обрабатывающей промышленности. Такое заявление сделал проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

«Если мы говорим, например, об отрасли автомобилестроения, то на сегодняшний день мы видим сокращение объёма производства в силу сокращения потребительского спроса. И говорить о том, что там будут такие же темпы роста заработной платы, как в целом в обрабатывающей промышленности, не приходится. Более того, ряд предприятий используют режим неполной занятости, что тоже скажется на остановке роста заработной платы, а в некотором случае даже и сокращении», – подчеркнул эксперт в беседе с «Абзацем».

Сафонов добавил, что зарплата будет стремительно расти у работников предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Причём этот рост зависит от квалификации специалистов. По словам профессора, в большей степени это коснётся, например, сотрудников, которые будут работать с искусственным интеллектом (ИИ). Собеседник издания отметил, что оклад тестировщиков либо останется на прежнем уровне, либо его немного проиндексируют на уровень инфляции.