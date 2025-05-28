Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 08:12

На запасные аэродромы 28 мая ушли 55 самолётов, следовавших в Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко сообщил об оперативной ситуации с воздушным транспортом в московском авиаузле на фоне ночных ограничений на вылет и прием рейсов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

По его словам, на 10:00 мск 28 мая из-за временного закрытия воздушного пространства 55 воздушных судов были направлены на запасные аэродромы. В самих аэропортах столичного региона зафиксированы значительные сбои: более двух часов ожидания пришлось на 52 рейса, еще 62 рейса были отменены.

С пассажирами задержанных и отменённых рейсов работают представители авиакомпаний и служб аэропортов. Обстановка в терминалах остаётся контролируемой, а оперативные службы продолжают работу.

Министерство транспорта и Росавиация держат ситуацию на особом контроле. Ограничения вводятся исключительно в целях обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве. Перевозчикам рекомендовано строго соблюдать авиационные правила, в том числе касающиеся питания, размещения и информирования пассажиров в случае существенных задержек.

Небо ещё над четырьмя аэропортами открыли после отражения налёта 296 дронов ВСУ
Небо ещё над четырьмя аэропортами открыли после отражения налёта 296 дронов ВСУ

Напомним, что за ночь российские системы ПВО нейтрализовали 296 украинских беспилотников в 13 регионах страны. В Московском регионе было сбито около 30 дронов ВСУ, из-за которых работа столичных аэропортов оказалась временно парализована.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar