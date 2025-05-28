На запасные аэродромы 28 мая ушли 55 самолётов, следовавших в Москву
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Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко сообщил об оперативной ситуации с воздушным транспортом в московском авиаузле на фоне ночных ограничений на вылет и прием рейсов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.
По его словам, на 10:00 мск 28 мая из-за временного закрытия воздушного пространства 55 воздушных судов были направлены на запасные аэродромы. В самих аэропортах столичного региона зафиксированы значительные сбои: более двух часов ожидания пришлось на 52 рейса, еще 62 рейса были отменены.
С пассажирами задержанных и отменённых рейсов работают представители авиакомпаний и служб аэропортов. Обстановка в терминалах остаётся контролируемой, а оперативные службы продолжают работу.
Министерство транспорта и Росавиация держат ситуацию на особом контроле. Ограничения вводятся исключительно в целях обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве. Перевозчикам рекомендовано строго соблюдать авиационные правила, в том числе касающиеся питания, размещения и информирования пассажиров в случае существенных задержек.
Напомним, что за ночь российские системы ПВО нейтрализовали 296 украинских беспилотников в 13 регионах страны. В Московском регионе было сбито около 30 дронов ВСУ, из-за которых работа столичных аэропортов оказалась временно парализована.