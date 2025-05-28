Небо ещё над четырьмя аэропортами открыли после отражения налёта 296 дронов ВСУ

Ограничения на приём и выпуск самолётов сняли ещё в четырёх регионах России. В штатном режиме начали работать аэропорты Владимира (Семязино), Иванова (Южный), Калуги (Грабцево) и Ярославля (Туношна). Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.