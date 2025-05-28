Небо ещё над четырьмя аэропортами открыли после отражения налёта 296 дронов ВСУ
Ограничения сняты в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги и Ярославля
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Ограничения на приём и выпуск самолётов сняли ещё в четырёх регионах России. В штатном режиме начали работать аэропорты Владимира (Семязино), Иванова (Южный), Калуги (Грабцево) и Ярославля (Туношна). Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«В аэропортах Владимир (Семязино), Иваново (Южный), Калуга (Грабцево) и Ярославль (Туношна) в 08:13 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Изначально ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Напомним, что за ночь российские системы ПВО нейтрализовали 296 украинских беспилотников в 13 регионах страны. В Московском регионе было сбито около 30 дронов ВСУ, из-за которых работа столичных аэропортов оказалась временно парализована. Ранее ограничения сняли и в Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском. На данный момент аэропорты функционируют в полном объёме.