67-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины понесла критические потери на Южно-Донецком направлении и фактически утратила боеспособность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По их информации, в составе бригады действовали в том числе боевики радикальных организаций, запрещённых в России, включая «Правый сектор»*. В ходе затяжных боев в Донецкой Народной Республике личный состав подразделения сократился до менее чем 20%.