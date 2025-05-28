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28 мая, 08:43

Уничтожено 80% личного состава 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Rafal Olkis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Rafal Olkis

67-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины понесла критические потери на Южно-Донецком направлении и фактически утратила боеспособность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По их информации, в составе бригады действовали в том числе боевики радикальных организаций, запрещённых в России, включая «Правый сектор»*. В ходе затяжных боев в Донецкой Народной Республике личный состав подразделения сократился до менее чем 20%.

«Украинское командование фактически погубило бригаду, отправляя её на бессмысленные оборонительные рубежи», — подчеркнули собеседники агентства. Оставшиеся в строю военнослужащие признаны небоеспособными.

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Ранее группа украинских диверсантов пыталась зайти на территорию России в Белгородской области. Боевики вооружились оружием НАТО, думая, что смогут справиться с ВС РФ. Тем временем Российская армия освободила населённый пункт Старая Николаевка и Романовку в ДНР, а также два населённых пункта в Сумской области — Беловоды и Владимировка.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Марина Фещенко
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