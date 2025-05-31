Китайский гороскоп на июнь 2025: какие животные обойдут стороной неудачи, а какие попадут в капкан бед

Июнь 2025 года станет переломным месяцем для многих знаков китайского зодиака. Энергии Деревянной Змеи создадут уникальную картину — одни животные купаются в лучах удачи, другие вынуждены преодолевать препятствия на каждом шагу. Мы проанализировали движение планет и лунные циклы, чтобы составить максимально точный прогноз для каждого знака.

Четыре счастливчика июня: кому улыбнётся фортуна

Звёзды приготовили особые подарки для четырёх знаков китайского зодиака. Эти животные словно получат волшебную палочку — все начинания будут увенчаны успехом, деньги сами потекут в карманы, а личная жизнь заиграет новыми красками.

Дракон по китайскому гороскопу: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Китайский гороскоп на июнь 2025: что ждёт Дракона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Драконы в июне почувствуют себя настоящими королями судьбы! Финансовая удача буквально обрушится на вас — неожиданные премии, выгодные предложения или даже выигрыши в лотерею станут приятной реальностью. В первой половине месяца откроются новые источники дохода, которые вы даже не рассматривали раньше. Личная жизнь тоже порадует — свободные Драконы встретят человека своей мечты, а семейные укрепят отношения романтическими путешествиями или совместными проектами.

Обезьяна по китайскому гороскопу: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Китайский гороскоп на июнь 2025: что ждёт Обезьяну. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Обезьянам июнь подарит долгожданное признание талантов и способностей. Ваши креативные идеи наконец найдут благодарную аудиторию, а начальство оценит ваш нестандартный подход к решению проблем. Особенно удачными станут вторая и третья недели месяца — именно тогда поступят самые интересные предложения по работе. В отношениях Обезьяны обретут гармонию благодаря умению найти компромисс в любой ситуации. Здоровье тоже порадует — энергии хватит на все задуманные дела.

Петух по китайскому гороскопу: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Китайский гороскоп на июнь 2025: что ждёт Петуха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Петухи в июне получат то, о чём давно мечтали, — стабильность во всех сферах жизни. Карьера пойдёт в гору благодаря вашей пунктуальности и ответственности, которые наконец оценят по достоинству. Финансовое положение заметно улучшится — возможны повышение зарплаты или удачные инвестиции. В личных отношениях наступит период спокойствия и взаимопонимания. Единственное, что нужно помнить Петухам, — не зазнавайтесь от успехов, ведь скромность украшает даже самых удачливых.

Свинья по китайскому гороскопу: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Китайский гороскоп на июнь 2025: что ждёт Свинью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Свиньи в июне обретут то самое ощущение полноты жизни, которого так долго искали. Семейные радости станут главным источником вдохновения — возможны пополнения в семье, примирения с родственниками или покупка долгожданного жилья. Материальное положение стабилизируется благодаря мудрому управлению финансами. В работе Свиньи проявят себя как отличные командные игроки, что принесёт им уважение коллег и доверие руководства.

Четыре неудачника июня: кому придётся потерпеть

К сожалению, не всем животным китайского зодиака июнь принесёт радость. Четыре знака столкнутся с серьёзными испытаниями, которые потребуют максимальной концентрации сил и мудрости в принятии решений.

Тигр по китайскому гороскопу: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Китайский гороскоп на июнь 2025: что ждёт Тигра. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Тиграм июнь преподнесёт неприятные сюрпризы в денежных вопросах. Избегайте любых рискованных инвестиций и крупных покупок — звёзды настоятельно не рекомендуют тратить серьёзные суммы в этот период. Возможны конфликты с деловыми партнёрами или начальством из-за вашей прямолинейности. В личных отношениях тоже не всё гладко — партнёр может обвинить вас в эгоизме или невнимательности. Главное правило для Тигров в июне — думать дважды, прежде чем что-то сказать или сделать.

Коза по китайскому гороскопу: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Китайский гороскоп на июнь 2025: что ждёт Козу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Козам звёзды советуют особенно внимательно следить за своим самочувствием в июне. Возможны обострения хронических заболеваний или неожиданные недомогания, которые выбьют из привычного ритма жизни. На работе могут возникнуть проблемы из-за непонимания с коллегами — ваши благие намерения будут истолковывать превратно. В личной жизни тоже период сложный — близкие люди могут не понимать ваших поступков и мотивов. Козам нужно запастись терпением и не принимать скоропалительных решений.

Собака по китайскому гороскопу: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Китайский гороскоп на июнь 2025: что ждёт Собаку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Собаки столкнутся с серьёзными препятствиями в профессиональной сфере. Проекты, на которые возлагались большие надежды, могут застопориться или даже провалиться не по вашей вине. Конкуренты попытаются использовать вашу честность против вас самих. В личной жизни возможен период одиночества или охлаждения в отношениях — партнёр может быть слишком занят своими делами. Собакам важно не замыкаться в себе и продолжать верить в справедливость, даже когда кажется, что весь мир против вас.

Крыса: обманы и разочарования

Китайский гороскоп на июнь 2025: что ждёт Крысу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Крысам июнь принесёт неприятные открытия о людях, которым они доверяли. Возможны обманы в деловой сфере или предательство близких друзей. Финансовые дела тоже потребуют особого внимания — кто-то может попытаться использовать вашу доверчивость в корыстных целях. В романтических отношениях велик риск разочарований — партнёр может оказаться не тем, за кого себя выдавал. Крысам нужно активировать свою природную интуицию и не игнорировать тревожные сигналы.

Общие рекомендации для всех знаков китайского зодиака

Июнь 2025 года станет месяцем контрастов для всех представителей восточного зодиака. Даже те, кому звёзды прочат удачу, должны помнить о мере и не терять бдительность. А животным из «группы риска» важно понимать — любые трудности временны и служат для духовного роста. Всем знакам китайского зодиака астрологи рекомендуют особое внимание уделить общению с близкими людьми. Июнь — время, когда отношения проходят проверку на прочность, поэтому не скупитесь на тёплые слова и поддержку. Избегайте серьёзных финансовых решений в период с 15 по 20 июня — эти дни особенно неблагоприятны для денежных операций. Больше времени проводите на природе — энергия земли поможет восстановить внутренний баланс и найти правильные решения в сложных ситуациях.