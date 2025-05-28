«Нас ждёт бездна»: В Раде похоронили современную Украину

Украина уже не вернётся к прежнему состоянию, в ближайшие годы её ожидают полномасштабные боевые действия с продвижением российских войск. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая часто критикует военное руководство.

«Нас ждёт бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке. Украины, которую мы знали, уже нет и никогда не будет — забудьте», — написала она в своих социальных сетях.