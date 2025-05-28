«Нас ждёт бездна»: В Раде похоронили современную Украину
Нардеп Безуглая: Украину ждёт продвижение ВС России на востоке
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Украина уже не вернётся к прежнему состоянию, в ближайшие годы её ожидают полномасштабные боевые действия с продвижением российских войск. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая часто критикует военное руководство.
«Нас ждёт бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке. Украины, которую мы знали, уже нет и никогда не будет — забудьте», — написала она в своих социальных сетях.
По словам Безуглой, украинцы через несколько лет не узнают свою страну. Она также отметила, что все её предыдущие прогнозы уже оправдались.
Ранее Владимир Зеленский пожаловался на постоянное наступление со стороны российской армии. Главарь киевского режима заявил, что ВС РФ активно ведут бои на фронте и не планируют заканчивать. Так, например, сегодня стало известно, что они освободили населённые пункты в Сумской области и в ДНР.