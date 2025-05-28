Зеленский после массированной атаки ВСУ вдруг заговорил о переговорах
Зеленский после массовой атаки на РФ заявил о прямых переговорах в любом формате
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После серии атак беспилотников на территории России Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с российской стороной, выразив открытость к различным форматам и составам участников.
Как передаёт агентство УНИАН, Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с Россией или к участию посредников из США и стран Европы, и готова проводить их «практически в любом месте цивилизованного мира».
По заявлению Родиона Мирошника, посла МИД РФ по преступлениям киевского режима, на прошлой неделе украинские ВСУ значительно увеличили количество атак с использованием беспилотников самолётного типа, направленных на гражданские объекты на территории России. Эти атаки привели к гибели девяти и ранению 117 мирных жителей. Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении и перехвате 296 украинских беспилотников в течение одной ночи.
В связи с массированной атакой ВСУ, работа нескольких российских аэропортов была временно приостановлена. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении российскими системами ПВО более 30 вражеских дронов на подлёте к столице. По информации Life.ru, для атак на Москву ВСУ использовали беспилотники «Лютый». В результате этих действий взрывы были зафиксированы в Зеленограде и Дубне (Московская область), а обломки дронов повредили жилой дом в Обнинске (Калужская область) и несколько многоквартирных домов в Брянске.