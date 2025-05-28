Зеленский после массированной атаки ВСУ вдруг заговорил о переговорах

После серии атак беспилотников на территории России Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с российской стороной, выразив открытость к различным форматам и составам участников.

Как передаёт агентство УНИАН, Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с Россией или к участию посредников из США и стран Европы, и готова проводить их «практически в любом месте цивилизованного мира».