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Регион
28 мая, 09:07

Зеленский после массированной атаки ВСУ вдруг заговорил о переговорах

Зеленский после массовой атаки на РФ заявил о прямых переговорах в любом формате

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

После серии атак беспилотников на территории России Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с российской стороной, выразив открытость к различным форматам и составам участников.

Как передаёт агентство УНИАН, Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с Россией или к участию посредников из США и стран Европы, и готова проводить их «практически в любом месте цивилизованного мира».

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По заявлению Родиона Мирошника, посла МИД РФ по преступлениям киевского режима, на прошлой неделе украинские ВСУ значительно увеличили количество атак с использованием беспилотников самолётного типа, направленных на гражданские объекты на территории России. Эти атаки привели к гибели девяти и ранению 117 мирных жителей. Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении и перехвате 296 украинских беспилотников в течение одной ночи.

В связи с массированной атакой ВСУ, работа нескольких российских аэропортов была временно приостановлена. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении российскими системами ПВО более 30 вражеских дронов на подлёте к столице. По информации Life.ru, для атак на Москву ВСУ использовали беспилотники «Лютый». В результате этих действий взрывы были зафиксированы в Зеленограде и Дубне (Московская область), а обломки дронов повредили жилой дом в Обнинске (Калужская область) и несколько многоквартирных домов в Брянске.

Николь Вербер
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