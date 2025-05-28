Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о проблеме с офицерскими кадрами и командире-наркомане
Военнопленный Олейник: В ВСУ командуют экс-кадровики без боевого опыта
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Пленный украинский военнослужащий Григорий Олейник из 59-й бригады ВСУ, добровольно сдавшийся российским войскам, сообщил представителям Минобороны РФ о серьёзных проблемах в командовании украинских подразделений. По его словам, руководящие должности в частях занимают бывшие кадровики, не имеющие боевого опыта и необходимых навыков ведения военных действий.
Олейник описал случаи жестоких дисциплинарных мер в своём подразделении, включая привязывание провинившихся солдат к технике и волочение по грунтовой дороге, а также избиение палками привязанных к деревьям военнослужащих. Он также сообщил о широком распространении алкоголя и наркотиков среди личного состава. За употребление наркотических веществ, по его свидетельству, применялись крайние меры наказания — от жестоких избиений до стрельбы по конечностям.
Примечательно, что 37-летний старший на их позиции, как утверждает пленный, систематически находился под воздействием наркотических веществ. Во время боестолкновения, когда российские военные предложили сдаться, командир подразделения был ликвидирован при попытке оказать сопротивление. Сам Олейник утверждает, что вышел из блиндажа с поднятыми руками, когда услышал предложение сложить оружие.
«Пришли русские, сказали «сдавайся». Он начал первый отстреливаться, выскочил первый с гранатой, его ребята сразу «законтролили». Второй, который был с нами в блиндаже, надел противогаз и остался. Я говорю, выходи, разом со мной будем жить. Он сказал «нет». Я перед тем, как выскакивать, крикнул: ребята, я выхожу без ничего, только, ради бога, не стреляйте», — вспоминает пленный.
Ранее российский военкор Александр Коц высказался относительно масштабного обмена пленными «1000 на 1000» между Россией и Украиной и указал на проблему, которую вскрыл этот процесс. Журналист подметил, что существенную участь украинского «обменного фонда» составили гражданские, которых осудили за госизмену или пророссийские взгляды. По мнению военного корреспондента, наличие не совершавших никаких преступлений украинцев в этом списке свидетельствует о росте всесторонней поддержке России со стороны мирных граждан Украины.