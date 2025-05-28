Пленный украинский военнослужащий Григорий Олейник из 59-й бригады ВСУ, добровольно сдавшийся российским войскам, сообщил представителям Минобороны РФ о серьёзных проблемах в командовании украинских подразделений. По его словам, руководящие должности в частях занимают бывшие кадровики, не имеющие боевого опыта и необходимых навыков ведения военных действий.

Олейник описал случаи жестоких дисциплинарных мер в своём подразделении, включая привязывание провинившихся солдат к технике и волочение по грунтовой дороге, а также избиение палками привязанных к деревьям военнослужащих. Он также сообщил о широком распространении алкоголя и наркотиков среди личного состава. За употребление наркотических веществ, по его свидетельству, применялись крайние меры наказания — от жестоких избиений до стрельбы по конечностям.

Примечательно, что 37-летний старший на их позиции, как утверждает пленный, систематически находился под воздействием наркотических веществ. Во время боестолкновения, когда российские военные предложили сдаться, командир подразделения был ликвидирован при попытке оказать сопротивление. Сам Олейник утверждает, что вышел из блиндажа с поднятыми руками, когда услышал предложение сложить оружие.