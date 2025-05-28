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28 мая, 09:40

«‎Не на жизнь, а на смерть»: Нарышкин заявил, что Трамп нехотя развязал ожесточённую битву

Глава СВР России Нарышкин: Внутренняя борьба в США идёт не на жизнь, а на смерть

Сергей Нарышкин. Обложка © Кremlin.ru

Сергей Нарышкин. Обложка © Кremlin.ru

Желание президент США Дональда Трампа добиться завершения войны в Газе и вооружённого конфликта на Украине привело к внутренней борьбе в Штатах «не на жизнь, а на смерть». Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве.

«Ожесточённое противодействие встречает настрой американского лидера на прекращение конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке. Внутренняя борьба в США буквально идёт не на жизнь, а на смерть, о чём свидетельствуют многочисленные покушения и угрозы в адрес Трампа», — объяснил во время выступления Нарышкин.

Глава СВР назвал ещё одной причиной внутреннего противостояния планы американского лидера закончить с глобальной пропагандой трансгуманизма и либеральной демократии для решения действительно важных проблем США в политической сфере и экономике.

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Напомним, что на жизнь нынешнего лидера США покушались дважды. Первый раз — в июле 2024 года во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Тогда Трамп был ранен в ухо. Во второй раз в главу государства выстрелил одержимый конфликтом на Украине Райан Уэсли Раут. Это произошло 15 сентября прошлого года рядом с гольф-клубом.

Андрей Бражников
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