«Не на жизнь, а на смерть»: Нарышкин заявил, что Трамп нехотя развязал ожесточённую битву
Глава СВР России Нарышкин: Внутренняя борьба в США идёт не на жизнь, а на смерть
Сергей Нарышкин. Обложка © Кremlin.ru
Желание президент США Дональда Трампа добиться завершения войны в Газе и вооружённого конфликта на Украине привело к внутренней борьбе в Штатах «не на жизнь, а на смерть». Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве.
«Ожесточённое противодействие встречает настрой американского лидера на прекращение конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке. Внутренняя борьба в США буквально идёт не на жизнь, а на смерть, о чём свидетельствуют многочисленные покушения и угрозы в адрес Трампа», — объяснил во время выступления Нарышкин.
Глава СВР назвал ещё одной причиной внутреннего противостояния планы американского лидера закончить с глобальной пропагандой трансгуманизма и либеральной демократии для решения действительно важных проблем США в политической сфере и экономике.
Напомним, что на жизнь нынешнего лидера США покушались дважды. Первый раз — в июле 2024 года во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Тогда Трамп был ранен в ухо. Во второй раз в главу государства выстрелил одержимый конфликтом на Украине Райан Уэсли Раут. Это произошло 15 сентября прошлого года рядом с гольф-клубом.