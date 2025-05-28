«‎Не на жизнь, а на смерть»: Нарышкин заявил, что Трамп нехотя развязал ожесточённую битву

Желание президент США Дональда Трампа добиться завершения войны в Газе и вооружённого конфликта на Украине привело к внутренней борьбе в Штатах «не на жизнь, а на смерть». Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве.

«Ожесточённое противодействие встречает настрой американского лидера на прекращение конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке. Внутренняя борьба в США буквально идёт не на жизнь, а на смерть, о чём свидетельствуют многочисленные покушения и угрозы в адрес Трампа», — объяснил во время выступления Нарышкин.