Песков рассказал об активной подготовке к новому раунду переговоров с Украиной
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Москва стремится к скорейшему урегулированию украинского конфликта, в том числе усиленно готовясь к следующему раунду переговоров с Киевом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы ведём очень напряжённую работу. Мы готовимся к следующему раунду переговоров с украинской стороной», — сказал представитель Кремля и добавил, что российская сторона также намерена продолжать диалог с Вашингтоном.
Ранее Владимир Зеленский заявил о полной готовности украинской стороны к следующему раунду переговоров с Россией. По словам политика, Украина готова провести их «практически в любом месте цивилизованного мира». Глава МИД РФ Лавров недавно отметил, что лучшим местом для беседы делегаций будет Стамбул.