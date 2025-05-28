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Переговоры по Украине
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Регион
28 мая, 10:02

Песков рассказал об активной подготовке к новому раунду переговоров с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Москва стремится к скорейшему урегулированию украинского конфликта, в том числе усиленно готовясь к следующему раунду переговоров с Киевом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ведём очень напряжённую работу. Мы готовимся к следующему раунду переговоров с украинской стороной», — сказал представитель Кремля и добавил, что российская сторона также намерена продолжать диалог с Вашингтоном.

Лавров: Переговоры лучше войны, но важно устранить первопричины конфликта
Лавров: Переговоры лучше войны, но важно устранить первопричины конфликта

Ранее Владимир Зеленский заявил о полной готовности украинской стороны к следующему раунду переговоров с Россией. По словам политика, Украина готова провести их «практически в любом месте цивилизованного мира». Глава МИД РФ Лавров недавно отметил, что лучшим местом для беседы делегаций будет Стамбул.

Владимир Озеров
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