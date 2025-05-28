Песков рассказал об активной подготовке к новому раунду переговоров с Украиной

Москва стремится к скорейшему урегулированию украинского конфликта, в том числе усиленно готовясь к следующему раунду переговоров с Киевом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ведём очень напряжённую работу. Мы готовимся к следующему раунду переговоров с украинской стороной», — сказал представитель Кремля и добавил, что российская сторона также намерена продолжать диалог с Вашингтоном.