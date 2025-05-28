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Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 мая, 10:09

Кремль заявил о продолжении СВО, пока ведётся подготовка к переговорам

Песков: Пока готовится документ для беседы о прекращении огня, СВО продолжается

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пока документ с позицией России по условиям прекращения огня находится в стадии подготовки, специальная военная операция будет продолжаться. Об этом сообщил в беседе с журналистами 28 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, готовится позиционный документ. А пока СВО продолжается», — резюмировал представитель Кремля.

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Напомним, что накануне Украина официально направила США предложение о введении режима полного и безусловного прекращения огня. Так, по крайней мере, заявили в самом Киеве. А сегодня Зеленский предложил Путину и Трампу встретиться «на троих», чтобы обсудить детали.

Марина Фещенко
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