Кремль заявил о продолжении СВО, пока ведётся подготовка к переговорам
Песков: Пока готовится документ для беседы о прекращении огня, СВО продолжается
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Пока документ с позицией России по условиям прекращения огня находится в стадии подготовки, специальная военная операция будет продолжаться. Об этом сообщил в беседе с журналистами 28 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, готовится позиционный документ. А пока СВО продолжается», — резюмировал представитель Кремля.
Напомним, что накануне Украина официально направила США предложение о введении режима полного и безусловного прекращения огня. Так, по крайней мере, заявили в самом Киеве. А сегодня Зеленский предложил Путину и Трампу встретиться «на троих», чтобы обсудить детали.