Ушаков списал на неполные доклады об СВО слова Трампа, что Путин «играет с огнём»
Ушаков: Трампа не информируют, что удары РФ являются ответом на теракты ВСУ
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
В Кремле связывают с недостаточной информированностью высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин «играет с огнём». Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, заметив, что Москва все слова хозяина Белого дома отслеживает.
Ушаков – о словах Трампа, что Путин «играет с огнём». Видео © Телеграм / ЗАРУБИН
«Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, всё это читаем, отслеживаем, так сказать. Но во многом мы приходим к выводу, что Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния. В частности, не информируют его о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов», — сказал Ушаков журналисту «России1» Павлу Зарубину, комментируя заявления Трампа.
А вот об ответных ударах России президенту США докладывают больше, уверен помощники президента. Но, по мнению Ушакова, и тут Трампу не говорят, что Москва в отличие от ВСУ бьёт исключительно по объектам военной инфраструктуры или ВПК Украины.
Трамп выступил с резкой критикой России и действий её президента Владимира Путина, указав, что тот «играет с огнём». В Госдепе США пояснили, что высказывание главы Белого дома – это не разочарование, а чёткий месседж Москве. Песков же заявил, что слова американского президента можно объяснить его усталостью и эмоциональной перегрузкой.