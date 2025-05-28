Ушаков списал на неполные доклады об СВО слова Трампа, что Путин «‎играет с огнём»

В Кремле связывают с недостаточной информированностью высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин «‎играет с огнём». Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, заметив, что Москва все слова хозяина Белого дома отслеживает.

Ушаков – о словах Трампа, что Путин «‎играет с огнём». Видео © Телеграм / ЗАРУБИН

«Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, всё это читаем, отслеживаем, так сказать. Но во многом мы приходим к выводу, что Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния. В частности, не информируют его о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов», — сказал Ушаков журналисту «России1» Павлу Зарубину, комментируя заявления Трампа.