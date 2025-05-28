«Коморбидный больной»: У отравителя рысей в Москве заподозрили манию преследования и психоз

Мужчина, пытавшийся скормить рысям и леопарду Мизера в Московском зоопарке непонятные таблетки, оказался наркоманом. Вполне возможно, что его зависимость дополняется ещё и каким-то психическим заболеванием, рассказал в беседе с Life.ru врач-нарколог Алексей Казанцев.

Человек в состоянии изменённого сознания, если он наркозависимый, может вести себя агрессивно, потому что употребление тех же солей (вид наркотика) меняет психику, отметил наш собеседник.

«Ощущение, что тебя преследуют, мания преследования. Довольно часто им жарко становится. Это вот мы видим этих людей, бегающих голыми по улицам, либо они где-то зависают, отклонившись назад, либо выпрыгивают из окон, либо нападают на кого-то», — пояснил врач.

По изменениям психики, конечно, надо вызывать бригаду из психиатрической больницы в этом случае. И, соответственно, они уже будут решать, стоит ли его госпитализировать принудительно по 29-й статье. Казанцев объяснил, что основанием для этого являются случаи, когда человек социально опасен для себя и окружающих.