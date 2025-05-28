«Коморбидный больной»: У отравителя рысей в Москве заподозрили манию преследования и психоз
Нарколог Казанцев: Отравитель леопарда в зоопарке может быть коморбидным больным
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Мужчина, пытавшийся скормить рысям и леопарду Мизера в Московском зоопарке непонятные таблетки, оказался наркоманом. Вполне возможно, что его зависимость дополняется ещё и каким-то психическим заболеванием, рассказал в беседе с Life.ru врач-нарколог Алексей Казанцев.
Человек в состоянии изменённого сознания, если он наркозависимый, может вести себя агрессивно, потому что употребление тех же солей (вид наркотика) меняет психику, отметил наш собеседник.
«Ощущение, что тебя преследуют, мания преследования. Довольно часто им жарко становится. Это вот мы видим этих людей, бегающих голыми по улицам, либо они где-то зависают, отклонившись назад, либо выпрыгивают из окон, либо нападают на кого-то», — пояснил врач.
По изменениям психики, конечно, надо вызывать бригаду из психиатрической больницы в этом случае. И, соответственно, они уже будут решать, стоит ли его госпитализировать принудительно по 29-й статье. Казанцев объяснил, что основанием для этого являются случаи, когда человек социально опасен для себя и окружающих.
Установить его диагноз сейчас сложно, потому что он в остром психотическом состоянии, возможно, находится какой-то период времени. Возможно, это какое-то сочетанное, не только психиатрическое заболевание, но какая-то ещё наркотическая зависимость, как называют психиатры, коморбидный больной. То есть когда вместе идут и наркотические препараты, и психические изменения, либо возникающие под воздействием, либо сопутствующие психическому заболеванию, острый психоз.
Напомним, что в камеры наблюдения Московского зоопарка попал странный мужчина, который бросил в вольер с дикими кошками несколько неизвестных таблеток. Полиция быстро установила его личность и провела задержание. Позже стало известно, что в клетку он бросил препарат с экстрактом валерианы.