Стали известны дата и место прощания с актёром Василием Фунтиковым
Актёра Василия Фунтикова похоронят на Хованском кладбище 30 мая
Василий Фунтиков. Кадр из фильма © «Инспектор Купер» (2012). Реж. Антон Косков, Олег Ларин, сцен. Вячеслав Дурненков, Арина Гранцева / kino-teatr.ru
Похороны советского актёра Василия Фунтикова состоятся 30 мая на Хованском кладбище в Москве. Информация была опубликована на сайте Союза кинематографистов России.
«Похороны состоятся в пятницу 30 мая на Хованском кладбище», — говорится в сообщении.
Напомним, что о смерти артиста Фунтикова стало известно вчера, 27 мая. Он ушёл из жизни на 63-м году. Фунтиков был любимцем зрителей в России и стал известен благодаря главной роли в фильме «Каникулы Кроша». Позже выяснилось, что причиной его смерти стал инсульт.