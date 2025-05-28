Стали известны дата и место прощания с актёром Василием Фунтиковым

Напомним, что о смерти артиста Фунтикова стало известно вчера, 27 мая. Он ушёл из жизни на 63-м году. Фунтиков был любимцем зрителей в России и стал известен благодаря главной роли в фильме «Каникулы Кроша». Позже выяснилось, что причиной его смерти стал инсульт.