Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 14:55

Стали известны дата и место прощания с актёром Василием Фунтиковым

Актёра Василия Фунтикова похоронят на Хованском кладбище 30 мая

Василий Фунтиков. Кадр из фильма © «Инспектор Купер» (2012). Реж. Антон Косков, Олег Ларин, сцен. Вячеслав Дурненков, Арина Гранцева / kino-teatr.ru

Василий Фунтиков. Кадр из фильма © «Инспектор Купер» (2012). Реж. Антон Косков, Олег Ларин, сцен. Вячеслав Дурненков, Арина Гранцева / kino-teatr.ru

Похороны советского актёра Василия Фунтикова состоятся 30 мая на Хованском кладбище в Москве. Информация была опубликована на сайте Союза кинематографистов России.

«Похороны состоятся в пятницу 30 мая на Хованском кладбище», — говорится в сообщении.

Хоккейный тренер Дмитрий Андреев скоропостижно умер после увольнения
Хоккейный тренер Дмитрий Андреев скоропостижно умер после увольнения

Напомним, что о смерти артиста Фунтикова стало известно вчера, 27 мая. Он ушёл из жизни на 63-м году. Фунтиков был любимцем зрителей в России и стал известен благодаря главной роли в фильме «Каникулы Кроша». Позже выяснилось, что причиной его смерти стал инсульт.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar