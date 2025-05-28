Итальянский футбольный гранд анонсировал последний матч сезона под мемный звук из российского фильма

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» анонсировал матч последнего тура чемпионата Италии против «Венеции» звуком из российского фильма «Бумер», который вышел в 2003 году. Ролик появился в аккаунте ФК в TikTok.

Ювентус анонсировал матч с «Венецией» звуком из фильма «Бумер». Видео © TikTok / juventus

На картинке изображены зависшие в воздухе зебра (символ «Ювентус») и лев (символ «Венеции»). В качестве звукового сопровождения использован крик «Димооон!» (голос принадлежит герою Владимира Вдовиченкова по кличке Кот). Впоследствии этот момент стал мемом. Русскоязычные пользователи не оставили выбор «Ювентуса» без внимания.

«Венеция» накажет Димона, Влахович поедет в Англию на бумере»; «Даже админ «Ювентуса» знает этот мем из фильма «Бумер»; «Here we go Dimon to Juventus», — написали в комментариях.

Игра состоялась 25 мая. «Ювентус» победил на выезде со счётом 3:2. В турнирной таблице туринцы финишировали на четвёртом месте, а «Венеция» заняла 19-е и покинула элиты итальянского футбола.