«Гусевский мясник», зверски резавший женщин и детей в 90-е, признался в новом убийстве

Игорь Юферев, известный как «гусевский мясник» за серию жестоких убийств женщин и детей в 90-х годах, признался в ещё одном злодеянии. Как сообщает SHOT, количество жертв серийного убийцы, отбывающего пожизненный срок, возросло до восьми.

Согласно информации из источника, 53-летний маньяк с некрофильскими наклонностями был переведён из колонии особого режима «Белый лебедь» в СИЗО Черняховска. Юферев объяснил новое признание желанием «сменить обстановку» и временно покинуть суровые условия тюрьмы.

На последнем допросе «гусевский мясник» рассказал, что 8 ноября 1992 года в городе Гусеве Калининградской области он изнасиловал 46-летнюю женщину по имени Галина, после чего задушил. В настоящее время следствие возобновлено по этому факту убийства.

Ранее калининградский маньяк-насильник был признан виновным в восьми доказанных убийствах, мотивированных сексуальным влечением. В 1992 году «мясник» напал на девушку по имени Татьяна, возвращавшуюся со свидания. После её отказа познакомиться, Юферев повалил её на землю и попытался изнасиловать, но потерпел неудачу. Смех девушки вызвал его ярость, и он задушил её ремнём от сумки.

Позже извращенец совершил массовое убийство целой семьи. Находясь в гостях у своего друга Богданова, он решил вступить в половую связь с его женой. Когда друг уснул, Юферев стал домогаться Ларисы, но получил отказ. В результате началась резня, в ходе которой маньяк жестоко зарезал Олега, Ларису, их четырёхлетнюю дочь Ксюшу и пятимесячного сына Мишу. Малышке было нанесено 17 ножевых ранений.

В 1998 году «гусевский мясник» был приговорён к смертной казни, которая впоследствии была заменена пожизненным заключением. В 2022 году его преступный список пополнился ещё двумя убийствами: следователи подтвердили его причастность к зверствам, совершённым в Калининграде в 1996 году. Юферев познакомился с 38-летней женщиной на Дне города и напросился к ней домой, где задушил её галстуком. В соседней комнате спали её дочери, 10 и 15 лет. Маньяк изнасиловал обеих сестёр и задушил, однако одной из девочек удалось выжить.

Кроме того, «мясник» признался в убийстве женщины по имени Нина в 1993 году. Он напал на неё возле железнодорожного переезда, убил, надругался над телом и выбросил в реку. Труп был найден, а на тампоне жертвы обнаружили сперму Юферева. Однако улика была утеряна, и адвокат убедил маньяка отказаться от своих показаний. В связи с этим обвинения в этом убийстве ему не были предъявлены.