Экс-ректор КФУ получил 22 года по делу о заказном убийстве

Савёловский районный суд Москвы огласил приговор в отношении экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Его признали виновным в организации двух покушений (по ст. 33 и ст. 105 УК РФ) на елабужского криминального авторитета, одно из которых завершилось убийством. Государственное обвинение настаивало на 25 годах лишения свободы, однако он получил 22 года. Кроме того, суд взыскал в пользу родственников убитого 60 млн рублей.

СКР утверждает, что бывший глава Елабуги в 1999 году заказал убийство депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова через ОПГ «29-й комплекс». Защита настаивала на отсутствии доказательств, кроме показаний преступников, и ссылалась на ранее вынесенный отказ в возбуждении дела.