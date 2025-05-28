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Регион
28 мая, 16:38

Экс-ректор КФУ получил 22 года по делу о заказном убийстве

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Савёловский районный суд Москвы огласил приговор в отношении экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Его признали виновным в организации двух покушений (по ст. 33 и ст. 105 УК РФ) на елабужского криминального авторитета, одно из которых завершилось убийством. Государственное обвинение настаивало на 25 годах лишения свободы, однако он получил 22 года. Кроме того, суд взыскал в пользу родственников убитого 60 млн рублей.

СКР утверждает, что бывший глава Елабуги в 1999 году заказал убийство депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова через ОПГ «29-й комплекс». Защита настаивала на отсутствии доказательств, кроме показаний преступников, и ссылалась на ранее вынесенный отказ в возбуждении дела.

Ерёма из «29-го комплекса» заявил об обмане оперативников после дачи показаний на экс-ректора КФУ
Ерёма из «29-го комплекса» заявил об обмане оперативников после дачи показаний на экс-ректора КФУ

Напомним, в конце 2021 года Ильшата Гафурова задержали по делу о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах. Позже следствие направило в суд ходатайство о заключении руководителя учебного заведения под стражу, ему предъявили обвинение.

Александра Мышляева
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