Суд в США не стал депортировать российскую учёную Петрову за эмбрионы лягушек
Ксения Петрова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ксения Петрова
Окружной суд в штате Вермонт отменил решение иммиграционных властей о депортации российской учёной Ксении Петровой. Её американская виза стала предметом спора из-за нарушения правил перевозки эмбрионов лягушек, сообщает газета New York Times из зала суда.
«Похоже, что нет ни фактических, ни юридических оснований для действий иммиграционного офицера. <…> Жизнь и благополучие госпожи Петровой находятся под угрозой, если её депортируют в Россию», — заявила главный судья округа Вермонт Кристина Рейсс.
Рейсс не пояснила, что именно грозит Петровой в России. Однако издание пишет, что женщина утверждала о политических причинах своего отъезда из РФ.
Как сообщал Life.ru, Петрову арестовали в США за попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки. Ей может грозить до 20 лет тюремного заключения, но её вина еще не доказана. Представители американского министерства юстиции настаивали на её депортации в РФ.