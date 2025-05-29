Суд в США не стал депортировать российскую учёную Петрову за эмбрионы лягушек

Окружной суд в штате Вермонт отменил решение иммиграционных властей о депортации российской учёной Ксении Петровой. Её американская виза стала предметом спора из-за нарушения правил перевозки эмбрионов лягушек, сообщает газета New York Times из зала суда.

«Похоже, что нет ни фактических, ни юридических оснований для действий иммиграционного офицера. <…> Жизнь и благополучие госпожи Петровой находятся под угрозой, если её депортируют в Россию», — заявила главный судья округа Вермонт Кристина Рейсс.

Рейсс не пояснила, что именно грозит Петровой в России. Однако издание пишет, что женщина утверждала о политических причинах своего отъезда из РФ.