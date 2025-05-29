Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 21:56

Суд в США не стал депортировать российскую учёную Петрову за эмбрионы лягушек

Ксения Петрова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ксения Петрова

Ксения Петрова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ксения Петрова

Окружной суд в штате Вермонт отменил решение иммиграционных властей о депортации российской учёной Ксении Петровой. Её американская виза стала предметом спора из-за нарушения правил перевозки эмбрионов лягушек, сообщает газета New York Times из зала суда.

«Похоже, что нет ни фактических, ни юридических оснований для действий иммиграционного офицера. <…> Жизнь и благополучие госпожи Петровой находятся под угрозой, если её депортируют в Россию», — заявила главный судья округа Вермонт Кристина Рейсс.

Сабурову установили срок, в который он должен покинуть Россию и вернуться обратно
Сабурову установили срок, в который он должен покинуть Россию и вернуться обратно

Рейсс не пояснила, что именно грозит Петровой в России. Однако издание пишет, что женщина утверждала о политических причинах своего отъезда из РФ.

Как сообщал Life.ru, Петрову арестовали в США за попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки. Ей может грозить до 20 лет тюремного заключения, но её вина еще не доказана. Представители американского министерства юстиции настаивали на её депортации в РФ.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar