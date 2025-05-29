Дроны ВСУ пытаются прорваться в Москву через Рязанскую область

Украинские беспилотники пытаются пролететь в Москву через Рязянскую область. Как сообщает Telegram-канал SHOT, тревожная сирена уже неоднократно срабатывала раз в разных районах региона в течение последнего часа.

По рассказам местных жителей, взрывы и звук пролëта БПЛА слышали в Ряжском и Скопинском районах области. О работе систем ПВО также сообщили очевидцы в Московском и Железнодорожном районах Рязани.