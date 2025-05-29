Дроны ВСУ пытаются прорваться в Москву через Рязанскую область
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Украинские беспилотники пытаются пролететь в Москву через Рязянскую область. Как сообщает Telegram-канал SHOT, тревожная сирена уже неоднократно срабатывала раз в разных районах региона в течение последнего часа.
По рассказам местных жителей, взрывы и звук пролëта БПЛА слышали в Ряжском и Скопинском районах области. О работе систем ПВО также сообщили очевидцы в Московском и Железнодорожном районах Рязани.
Повреждений на земле пока не было зафиксировано, официальной информации об атаках БПЛА на Рязань пока не было. В регионе всё ещё действует опасность атаки беспилотников.
Напомним, что этой ночью, 29 мая, обломки сбитого украинского БПЛА повредили фасад дома в ЖК «Миракс Парк» на юго-западе Москвы. Всего ПВО остановила три летевших на Москву беспилотника.