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Регион
29 мая, 03:45

Росавиация сняла временный запрет на работу аэропорта Калуги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В Калуге сняли временные ограничения на приём и вылет самолётов. Аэропорт Грабцево снова начал принимать воздушные суда в 6:26 утра 29 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В контролирующем ведомстве добавили, что временные ограничения в этом аэропорту вводили ради безопасности полётов гражданских самолётов. Воздушная гавань была закрыта больше часа.

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Как сообщал Life.ru, перед этим Росавиация открыла для самолётов московский аэропорт Внуково. В столичном регионе отражали атаку украинских БПЛА с полуночи 29 мая. ПВО уничтожила на подлёте к Москве три беспилотника.

Лия Мурадьян
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