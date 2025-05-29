Росавиация сняла временный запрет на работу аэропорта Калуги
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В Калуге сняли временные ограничения на приём и вылет самолётов. Аэропорт Грабцево снова начал принимать воздушные суда в 6:26 утра 29 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В контролирующем ведомстве добавили, что временные ограничения в этом аэропорту вводили ради безопасности полётов гражданских самолётов. Воздушная гавань была закрыта больше часа.
Как сообщал Life.ru, перед этим Росавиация открыла для самолётов московский аэропорт Внуково. В столичном регионе отражали атаку украинских БПЛА с полуночи 29 мая. ПВО уничтожила на подлёте к Москве три беспилотника.