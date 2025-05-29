На проспекте Вернадского в Москве устраняют последствия атаки БПЛА
На юго-западе Москвы продолжаются работы по устранению последствий ночной атаки беспилотников. Как сообщают РИА «Новости», в результате инцидента повреждены фасад жилого дома на нескольких этажах и оконные стёкла.
На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Предварительно, серьёзных разрушений и пострадавших не зафиксировано.
На проспекте Вернадского в Москве устраняют последствия атаки БПЛА. Обложка © Telegram / SHOT
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трёх сбитых БПЛА, направлявшихся в сторону города. По его данным, фрагменты одного из уничтоженных беспилотников упали в районе проспекта Вернадского и повредили облицовку дома в ЖК «Миракс Парк».
Обложка © Telegram / SHOT