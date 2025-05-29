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Регион
29 мая, 04:48

На проспекте Вернадского в Москве устраняют последствия атаки БПЛА

На юго-западе Москвы продолжаются работы по устранению последствий ночной атаки беспилотников. Как сообщают РИА «Новости», в результате инцидента повреждены фасад жилого дома на нескольких этажах и оконные стёкла.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Предварительно, серьёзных разрушений и пострадавших не зафиксировано.

На проспекте Вернадского в Москве устраняют последствия атаки БПЛА. Обложка © Telegram / SHOT

Плотная штора спасла жильцов от обломков БПЛА на юго-западе Москвы
Плотная штора спасла жильцов от обломков БПЛА на юго-западе Москвы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трёх сбитых БПЛА, направлявшихся в сторону города. По его данным, фрагменты одного из уничтоженных беспилотников упали в районе проспекта Вернадского и повредили облицовку дома в ЖК «Миракс Парк».

Обложка © Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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