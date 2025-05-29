«Слишком большой»: Трампа не устраивает «летающий дворец» за $400 млн от Катара

Президент США Дональд Трамп высказался о роскошном подарке, который ему великодушно преподнесло руководство Катара – Boeing 747-8, который называют «летающим дворцом». По данным The Guardian, в Овальном кабинете, отвечая на вопросы журналистов, он удивлялся исполинским размером воздушного судна.

На вопрос о возможном использовании этого Boeing 747-8 в качестве будущего президентского борта номер один, Трамп подтвердил, что самолёт уже находится на территории Соединённых Штатов и проходит переоборудование в соответствии с жёсткими военными стандартами.