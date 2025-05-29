Аномальный всплеск солнечного ветра обрушил на Землю мощный геомагнитный шторм уровня G3

Мощный геомагнитный шторм уровня G3 обрушился на Землю. Его причиной стал внезапный и аномальный всплеск солнечного ветра в приземном космическом пространстве. Как сообщил у себя в телеграм-канале метеоролог Михаил Леус из центра «Фобос».

Под утро, около 05:16 МСК, скорость солнечного ветра резко подскочила выше 650 км/с, а его температура временами превышала миллион градусов Цельсия.

«На это отреагировало геомагнитное поле нашей планеты, разразившись сильной магнитной бурей класса G3. Начало события зафиксировано в 5 часов 16 минут по московскому времени», — отметил специалист.

Ожидается, что этот интенсивный шторм будет кратковременным. Однако возмущения геомагнитного фона сохранятся в течение всего дня и в пятницу, 30 мая. Примечательно, что мировые прогностические центры предсказывали лишь слабые колебания, с вероятностью бурь не более 51%.