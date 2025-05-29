«Навредят гражданам»: В Госдуме выступили против введения невозвратных тарифов в отелях

Члены партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не поддержали обсуждаемый в Госдуме закон о введении невозвратных тарифов в гостиницах. Об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов. По его словам, данная инициатива удовлетворяет только бизнесменов, а не обычных людей.

«Да, люди сегодня смотрят по цене, по качеству, иногда бронируют номера в нескольких отелях, в итоге выбирают лучший вариант, от других отказываются. А им говорят: теперь платите за это. Начинается летний сезон, и вот такой «подарочек» приготовили нашим гражданам!», — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.

Миронов уточнил, что введение невозвратных тарифов может повысить цены на размещение россиян в отелях, а не снизить стоимость услуги. По его словам, на невозвратных тарифах расценки останутся такими же, а вот возвратные могут подорожать на 20-30%.