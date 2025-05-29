Песков назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
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Угрозы семье главы переговорной группы РФ Владимира Мединского являются вопиющей и беспрецедентной ситуацией. Компетентные органы выясняют источник угроз. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, это совершенно вопиющая ситуация, причем угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье. Совершенно невиданная история», — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что если подтвердится причастность киевского режима, то ситуация станет ещё более вопиющей.
Напомним, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский и члены его семьи получают угрозы от украинцев. Руководитель делегации Киева, министр обороны Незалежной Рустем Умеров поведал, что официальный Киев якобы ничего не может сделать с этим. Председатель СК России Александр Бастрыкин уже отдал распоряжение возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России.