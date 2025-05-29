Песков назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией

Угрозы семье главы переговорной группы РФ Владимира Мединского являются вопиющей и беспрецедентной ситуацией. Компетентные органы выясняют источник угроз. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это совершенно вопиющая ситуация, причем угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье. Совершенно невиданная история», — подчеркнул представитель Кремля.