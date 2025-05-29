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29 мая, 09:28

Песков назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Угрозы семье главы переговорной группы РФ Владимира Мединского являются вопиющей и беспрецедентной ситуацией. Компетентные органы выясняют источник угроз. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это совершенно вопиющая ситуация, причем угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье. Совершенно невиданная история», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что если подтвердится причастность киевского режима, то ситуация станет ещё более вопиющей.

Мединского и его семью внесли в чистилище украинского «Миротворца»
Мединского и его семью внесли в чистилище украинского «Миротворца»

Напомним, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский и члены его семьи получают угрозы от украинцев. Руководитель делегации Киева, министр обороны Незалежной Рустем Умеров поведал, что официальный Киев якобы ничего не может сделать с этим. Председатель СК России Александр Бастрыкин уже отдал распоряжение возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России.

Александра Вишнякова
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