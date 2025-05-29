Песков: РФ не станет заранее раскрывать пункты меморандума о прекращении огня

Кремль пока не хочет предавать огласке условия, которые Россия выдвинет для прекращения огня с Украиной. Все они будут указаны в российском проекте меморандума. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не будем публично обсуждать содержание проектов, которыми обмениваются [стороны]. Потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме», — пояснил он.