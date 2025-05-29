Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 09:37

Песков: РФ не станет заранее раскрывать пункты меморандума о прекращении огня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кремль пока не хочет предавать огласке условия, которые Россия выдвинет для прекращения огня с Украиной. Все они будут указаны в российском проекте меморандума. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не будем публично обсуждать содержание проектов, которыми обмениваются [стороны]. Потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме», — пояснил он.

Мединский позвонил Умерову и предложил точную дату и место для обмена меморандумами
Мединский позвонил Умерову и предложил точную дату и место для обмена меморандумами

Ранее министр обороны Украины Умеров заявил, что передал российской стороне украинский вариант меморандума о прекращении огня. Он выразил готовность к следующему раунду переговоров, намекнув, что Киев хотел бы заранее получить и наработки Москвы по этому вопросу. Однако глава МИД РФ Лавров сообщил, что РФ представит свой документ уже в ходе беседы делегаций.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar