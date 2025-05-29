Песков: РФ не станет заранее раскрывать пункты меморандума о прекращении огня
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Кремль пока не хочет предавать огласке условия, которые Россия выдвинет для прекращения огня с Украиной. Все они будут указаны в российском проекте меморандума. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не будем публично обсуждать содержание проектов, которыми обмениваются [стороны]. Потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме», — пояснил он.
Ранее министр обороны Украины Умеров заявил, что передал российской стороне украинский вариант меморандума о прекращении огня. Он выразил готовность к следующему раунду переговоров, намекнув, что Киев хотел бы заранее получить и наработки Москвы по этому вопросу. Однако глава МИД РФ Лавров сообщил, что РФ представит свой документ уже в ходе беседы делегаций.