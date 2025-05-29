«Зачем я его убил?!» Россиянин зарезал кинжалом сына и, залитый его кровью, выбежал раскаиваться на улицу
Пьяный мужчина заколол кинжалом собственного сына в Новосибирске
Обложка © Telegram/Прокуратура Новосибирской области
В Заельцовском районе Новосибирска произошло жуткое преступление на бытовой почве — 68-летний мужчина зарезал собственного 43-летнего сына. Трагедия разыгралась вечером 28 мая, когда сын приехал в гости к отцу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Вечером 28 мая 2025 года 43-летний мужчина пришёл в гости к своему отцу, проживающему в Заельцовском районе Новосибирска. В ходе общения между родственниками произошла ссора на бытовой почве, в результате которой подозреваемый, взяв кинжал, нанёс множественные удары в область груди сына. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в публикации.
Очнувшись от ярости, убийца в состоянии шока выбежал на улицу с окровавленными руками, крича: «Зачем я его убил?!». Его истерику заметил прохожий, который немедленно вызвал полицию.
68-летний подозреваемый уже задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По факту убийства возбуждено уголовное дело, которое взято на особый контроль прокуратурой Новосибирской области. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, включая возможные ранее конфликты в семье и психическое состояние обвиняемого.
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