«Зачем я его убил?!» Россиянин зарезал кинжалом сына и, залитый его кровью, выбежал раскаиваться на улицу

В Заельцовском районе Новосибирска произошло жуткое преступление на бытовой почве — 68-летний мужчина зарезал собственного 43-летнего сына. Трагедия разыгралась вечером 28 мая, когда сын приехал в гости к отцу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Вечером 28 мая 2025 года 43-летний мужчина пришёл в гости к своему отцу, проживающему в Заельцовском районе Новосибирска. В ходе общения между родственниками произошла ссора на бытовой почве, в результате которой подозреваемый, взяв кинжал, нанёс множественные удары в область груди сына. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в публикации.

Очнувшись от ярости, убийца в состоянии шока выбежал на улицу с окровавленными руками, крича: «Зачем я его убил?!». Его истерику заметил прохожий, который немедленно вызвал полицию.