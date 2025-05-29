«Гимназистка на первом свидании»: Шойгу указал на неуверенность Запада в поставках Киеву

Секретарь Совбеза однозначно дал понять: у России есть арсенал средств для адекватной реакции на любое расширение дальнобойных возможностей Киева. По его словам, Москве есть чем удивить западные страны в случае их агрессивных действий.

«То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьёзном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей редакции, могу сказать — поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», — подчеркнул он.