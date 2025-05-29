«Гимназистка на первом свидании»: Шойгу указал на неуверенность Запада в поставках Киеву
Шойгу сравнил колеблющийся с ракетами Запад с гимназисткой на первом свидании
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о готовности Москвы к решительным ответным шагам, если западные страны окончательно снимут лимиты на дальность поставляемых Киеву вооружений. Это заявление прозвучало по завершении XIII Международной встречи представителей по вопросам безопасности.
Секретарь Совбеза однозначно дал понять: у России есть арсенал средств для адекватной реакции на любое расширение дальнобойных возможностей Киева. По его словам, Москве есть чем удивить западные страны в случае их агрессивных действий.
«То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьёзном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей редакции, могу сказать — поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», — подчеркнул он.
Напомним, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц в вопросе помощи Украине оказался ещё безумнее своего предшественника на этом посту — Олафа Шольца, — для которого тема ракет «Taurus» была табу. Ранее он заявил, что ФРГ собирается поставлять Киеву дальнобойное оружие, а также наладить его производство на территории страны.