Погибшие в ДТП под Воскресенском сёстры ехали в магазин за мороженым

В Воскресенском городском округе произошла трагическая авария, оборвавшая жизни двух юных девушек. 28 мая около 20:30 на автодороге, соединяющей МБК с Кладьково и Берендино, недалеко от деревни Потаповское, автомобиль «Лада» потерял управление и съехал с трассы. Как выяснилось, незадолго до трагедии 46-летний местный житель, управлявший «Лада Гранта», заметил на дороге двух своих 13-летних падчериц и их 12-летнюю подругу и предложил их подвезти.

Как пишет сайт MK.ru в тот же день мужчина вместе с женой и падчерицами отдыхал у озера возле Берендино, где они планировали устроить пикник с шашлыками. Мужчина отлучился по делам на автомобиле, а близняшки получили разрешение от матери сходить в магазин за мороженым. По пути девочки связались со своей подругой, отдыхавшей в деревне, и предложили ей встретиться. Подруги, дружившие с первого класса, направились к магазину, но тот оказался закрыт. Возвращаясь в сторону карьеров, они были замечены отчимом, который предложил подвезти их до магазина в соседнем селе. По неустановленным причинам водитель превысил скорость и потерял контроль над автомобилем. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Свидетелями происшествия стали дети, проезжавшие мимо на велосипедах.

Близнецы, находившиеся в машине без ремней безопасности, вылетели через лобовое стекло и погибли на месте. Их подруга, придя в себя, позвонила матери в слезах и попросила её срочно приехать. Позже девочке была оказана медицинская помощь: у нее диагностировали лёгкое сотрясение мозга, порезы, ушибы и гематомы. Водитель был доставлен в реанимацию. Предварительно установлено, что мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

По словам родственников, мужчина употреблял алкоголь редко и только по праздникам. Он имеет 20-летний стаж вождения, работает грузчиком и подрабатывает бурением скважин. Проживал в квартире жены, которая работает в сфере логистики. За год брака он установил хорошие отношения с падчерицами. Недавно семья вместе ездила в Санкт-Петербург.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Московской области Екатерина Короткова, Воскресенская городская прокуратура осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств ДТП, а также за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего (п.а ч. 6 ст. 264 УК РФ).