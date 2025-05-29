Угроза всему континенту: Учёные бьют тревогу из-за пробуждающегося супервулкана в Европе

В районе итальянского супервулкана Кампи-Флегрей, расположенного близ Неаполя, учёные фиксируют беспрецедентное усиление сейсмической активности. За последние полгода зарегистрировано более 3000 подземных толчков, включая майское землетрясение магнитудой 4,4 — самое мощное за последние четыре десятилетия, сообщает Daily Star.

Эта гигантская кальдера, сформированная древними извержениями, последний раз проявляла активность в 1539 году. Современные исследования выявили комплекс тревожных изменений: постепенный подъём грунта в Поццуоли на 1,4 метра, увеличение выбросов вулканических газов и процессы деформации земной коры под давлением магмы, говорится в материале.

Компьютерное моделирование подтверждает нарастающее напряжение в горных породах. В случае извержения последствия могут быть катастрофическими — вулканический пепел способен покрыть значительную часть Европы, парализовать авиасообщение и вызвать глобальное похолодание из-за эффекта «вулканической зимы». В зоне непосредственного риска проживает свыше четырёх миллионов человек, включая население Неаполя.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии усилил мониторинг кальдеры, используя развёрнутую сеть сейсмических станций, спутниковый контроль деформаций и регулярные замеры состава вулканических газов. Местные власти актуализируют планы эвакуации, предусматривающие вывоз 500 тысяч человек в первые 72 часа при критическом развитии событий.

Вулканологи подчёркивают, что текущая активность не означает неизбежности катастрофы. По их оценкам, вероятность мегаизвержения в текущем десятилетии не превышает 1-3%. Однако даже незначительные изменения в активности этого супервулкана требуют пристального внимания учёных и властей из-за потенциально глобальных последствий.