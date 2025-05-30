Армия Швейцарии не может начать устранять последствия обвала ледника
Отколовшийся в Альпах ледник. Обложка © Х / Renalee
Военные пока не могут начать полноценные спасательные работы в районе деревни Блаттен, где сход ледника уничтожил около 90% построек. Об этом сообщает Швейцарское радио и телевидение (SRF).
Несмотря на мобилизацию 53 военнослужащих с планами увеличения группировки до 120 человек, сохраняющаяся опасность новых обвалов вынуждает отложить операцию.
Напомним, в результате отколовшегося 29 мая в Альпах ледника было уничтожено 90% швейцарской деревни. Момент катастрофы был зафиксирован беспилотником, видео которого ранее публиковал Life.ru. Власти заявили о намерение восстановить разрушенный населённый пункт.