Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 05:09

Армия Швейцарии не может начать устранять последствия обвала ледника

Отколовшийся в Альпах ледник. Обложка © Х / Renalee

Отколовшийся в Альпах ледник. Обложка © Х / Renalee

Военные пока не могут начать полноценные спасательные работы в районе деревни Блаттен, где сход ледника уничтожил около 90% построек. Об этом сообщает Швейцарское радио и телевидение (SRF).

Несмотря на мобилизацию 53 военнослужащих с планами увеличения группировки до 120 человек, сохраняющаяся опасность новых обвалов вынуждает отложить операцию.

Пятеро туристов загадочно погибли в швейцарских Альпах
Пятеро туристов загадочно погибли в швейцарских Альпах

Напомним, в результате отколовшегося 29 мая в Альпах ледника было уничтожено 90% швейцарской деревни. Момент катастрофы был зафиксирован беспилотником, видео которого ранее публиковал Life.ru. Власти заявили о намерение восстановить разрушенный населённый пункт.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Швейцария
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar