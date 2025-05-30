Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги
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Несколько взрывов прогремели в разных районах Харькова на востоке Украины на фоне работы системы оповещения о воздушной тревоге. Как сообщил в соцсетях мэр города Игорь Терехов, под удар попало предприятие, расположенное в Слободском районе.
Кроме этого системы оповещения работают и в других подконтрольных Киеву районах Украины. Сообщения о воздушной опасности поступают из Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей.
Как сообщал Life.ru, этой ночью с 29 на 30 мая массированной атаке дронов ВСУ подвергся Курск. В результате налёта пострадал мужчина, также обломки БПЛА упали на городскую больницу.