Мюнье: Париж тайно преследует воюющих за Россию на СВО французов
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Франция неофициально охотится на солдат, которые воюют на стороне России. Об этом заявил командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» Сергей Мюнье.
Он отметил, что это проявляется в активном освещении ситуации в СМИ. К солдатам приклеивают ярлыки «предатель».
«Хотя Франция войну официально не объявляла России, но, как мы видим, Франция поддерживает Украину», — приводит комментарий бойца ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал о том, что граждане Франции сражаются на стороне России в зоне специальной военной операции. Позже стало известно, что участие в СВО современного отряда «Нормандия-Неман» вызвало ярость у французских журналистов.