Мюнье: Париж тайно преследует воюющих за Россию на СВО французов

Франция неофициально охотится на солдат, которые воюют на стороне России. Об этом заявил командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» Сергей Мюнье.

Он отметил, что это проявляется в активном освещении ситуации в СМИ. К солдатам приклеивают ярлыки «предатель».