Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 02:49

«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли второй год подряд

«Эдмонтон» стал вторым финалистом Кубка Стэнли. Обложка © X / Edmonton Oilers

«Эдмонтон» стал вторым финалистом Кубка Стэнли. Обложка © X / Edmonton Oilers

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Даллас Старз» со счётом 6:3 в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в финал Кубка Стэнли.

Канадский клуб сыграет в решающей серии второй год подряд. Как и в прошлом сезоне их соперником будет «Флорида Пантерз». Напомним, в составе «Ойлерз» выступает российский нападающий Василий Подколзин.

«Вашингтон» опроверг, что следующий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ
«Вашингтон» опроверг, что следующий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Овечкин стал первым россиянином, получившим приз Марка Мессье. Эта награда вручается игроку за выдающиеся лидерские качества как на льду, так и вне его.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Даллас Старз
  • НХЛ
  • Эдмонтон Ойлерз
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar