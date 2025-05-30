«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли второй год подряд

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Даллас Старз» со счётом 6:3 в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в финал Кубка Стэнли.

Канадский клуб сыграет в решающей серии второй год подряд. Как и в прошлом сезоне их соперником будет «Флорида Пантерз». Напомним, в составе «Ойлерз» выступает российский нападающий Василий Подколзин.