«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли второй год подряд
«Эдмонтон» стал вторым финалистом Кубка Стэнли. Обложка © X / Edmonton Oilers
«Эдмонтон Ойлерз» победил «Даллас Старз» со счётом 6:3 в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в финал Кубка Стэнли.
Канадский клуб сыграет в решающей серии второй год подряд. Как и в прошлом сезоне их соперником будет «Флорида Пантерз». Напомним, в составе «Ойлерз» выступает российский нападающий Василий Подколзин.
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