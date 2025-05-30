«Качественно и громко»: Подполье сообщило об ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области

Мощный удар российской армии вызвал детонацию на авиабазе ВСУ в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

Лебедев сообщил о трёх отдельных ударах, нанесённых в течение нескольких часов: в 19:51, 23:05 и 00:00. Наиболее значительным, по словам Лебедева, стал удар по авиабазе, охарактеризованный им как «очень качественный, громкий и с детонацией».

Пока нет подробностей о последствиях удара. Неизвестен также масштаб повреждений инфраструктуры авиабазы.