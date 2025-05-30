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30 мая, 07:27

«Качественно и громко»: Подполье сообщило об ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области

Лебедев: ВС РФ поразили авиабазу ВСУ в Одесской области

Военная техника. Обложка © Миноброны России

Военная техника. Обложка © Миноброны России

Мощный удар российской армии вызвал детонацию на авиабазе ВСУ в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

Лебедев сообщил о трёх отдельных ударах, нанесённых в течение нескольких часов: в 19:51, 23:05 и 00:00. Наиболее значительным, по словам Лебедева, стал удар по авиабазе, охарактеризованный им как «очень качественный, громкий и с детонацией».

Пока нет подробностей о последствиях удара. Неизвестен также масштаб повреждений инфраструктуры авиабазы.

Координатор подполья сообщил, что российские военные сорвали ротацию украинских сил в Красноармейске и Димитрова. Удар был нанесён в контролируемой Киевом части Донецкой Народной Республики.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ разбомбила украинские укрытия реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведённых в США. Российские военные атаковали цех, где производились БПЛА для ВСУ. Кроме этого, зоне СВО наши бойцы освободили три населенных пункта: два в ДНР и один в Харьковской области.

Алиса Хуссаин
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