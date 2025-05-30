Автоэксперт назвал три причины продолжающегося роста цен на бензин

Главная причина подорожания бензина — сезонный спрос: летом увеличивается активность в туристической отрасли и сельском хозяйстве, что закономерно повышает потребление топлива. Об этом рассказал владелец сети дилерских центров Алексей Иванов. Эксперт также отметил, что плановые ремонты на НПЗ приводят к снижению объёмов выпуска бензина, создавая дополнительное давление на цены.

«Кроме того, атаки на российские НПЗ оказывают влияние на рынок. Так, в марте 2025 года в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошёл пожар на Туапсинском НПЗ, что привело к временной остановке производства. Подобные инциденты снижают объёмы переработки нефти и могут вызывать перебои в поставках топлива», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Иванов добавил, что, несмотря на то, что Правительство РФ предпринимает меры по стабилизации ситуации на рынке, в скором времени стоит ожидать роста цен на бензин.