Россиянка 19 лет жила с гайморитом, и в один день проснулась с парализованным лицом

Недолеченный хронический гайморит, который годами не вызывал серьёзных проблем, обернулся параличом лица для жительницы Сочи. Уже несколько месяцев назначенное лечение, состоящее из лекарств и упражнений, остаётся безрезультатным, сообщает SHOT.

33-летней Кристине диагностировали гайморит ещё в 14 лет. До марта текущего года болезнь не доставляла ей значимых неудобств и давала о себе знать крайне редко. Но однажды утром девушка проснулась и с ужасом осознала, что не может закрыть левый глаз и удерживать воду во рту. Заподозрив инсульт, она самостоятельно направилась в ближайшую частную клинику. Скорую вызывать не стала, чтобы побыстрее попасть на приём к врачу. В клинике ей провели МРТ головного мозга, но врач прописал лишь гормональные препараты и витамины, после чего отпустил девушку домой.

На протяжении трёх дней жительница Краснодарского края мучилась от жуткой боли. Как впоследствии объяснили неврологи, именно в это время было необходимо начать курс мощной гормональной терапии — кортикостероидных капельниц. Оказалось, недуг развился стремительно из-за того, что воспаление из гайморовых пазух перешло на лицевой нерв, вызвав его отмирание. В конечном итоге Кристине диагностировали паралич Белла.

Сейчас пациентка уже завершила первоначальный этап лечения и теперь регулярно занимается массажами, физиопроцедурами и иглоукалыванием. Однако, по её собственным словам, прогресса пока нет: одна половина лица по-прежнему обездвижена. Медики оценивают потенциальный период восстановления в срок до шести месяцев.