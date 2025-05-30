Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 08:39

В Госдуме после идеи о «днях трезвости» предложили полностью отказаться от алкоголя

Депутат Госдумы Свинцов поддержал введение в России «дней трезвости»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AndreyCherkasov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AndreyCherkasov

Накануне общероссийская общественная организация «Зов народа» обратилась в Минздрав с просьбой ввести на территории нашей страны пять «дней трезвости». Предполагается, что продажа алкоголя будет запрещена в День последнего звонка, в школьные выпускные, в День семьи, любви и верности, День знаний, а также во Всемирный день трезвости. Депутат Государственной думы Андрей Свинцов рассказал Life.ru о своём мнении касаемо данной инициативы.

Я полностью поддерживаю введение не просто дней трезвости, а как можно большего количества дней без алкоголя. Начинать можно хотя бы с каких-то праздников, с тех дней, когда наши дети становятся взрослыми. Это, безусловно, последний звонок и несколько других праздников, которые для всех ассоциируются с переходом во взрослую жизнь. И вот этот переход во взрослую жизнь должен быть без алкоголя.

Андрей Свинцов

Депутат Государственной думы

Я полностью поддерживаю введение не просто дней трезвости, а как можно большего количества дней без алкоголя. Начинать можно хотя бы с каких-то праздников, с тех дней, когда наши дети становятся взрослыми. Это, безусловно, последний звонок и несколько других праздников, которые для всех ассоциируются с переходом во взрослую жизнь. И вот этот переход во взрослую жизнь должен быть без алкоголя.
Я полностью поддерживаю введение не просто дней трезвости, а как можно большего количества дней без алкоголя. Начинать можно хотя бы с каких-то праздников, с тех дней, когда наши дети становятся взрослыми. Это, безусловно, последний звонок и несколько других праздников, которые для всех ассоциируются с переходом во взрослую жизнь. И вот этот переход во взрослую жизнь должен быть без алкоголя.

Депутат выразил надежду, что регионы будут перенимать опыт Вологодской области и губернатора Филимонова, который, по его мнению, успешно борется с алкоголизмом в области. Свинцов призвал распространить эту практику на другие регионы, чтобы через 10–20 лет Россия перестала ассоциироваться в мире с водкой, балалайкой и медведем, а воспринималась как страна современных технологий.

Заксобрание Петербурга закручивает гайки для владельцев дворовых «наливаек»
Заксобрание Петербурга закручивает гайки для владельцев дворовых «наливаек»

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области приняли закон о сокращении времени продажи алкоголя. Отмечается, что с 1 сентября спиртное можно будет купить с 11:00 до 23:00. Сейчас запрет действует до 09:00.

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar