В Госдуме после идеи о «днях трезвости» предложили полностью отказаться от алкоголя
Депутат Госдумы Свинцов поддержал введение в России «дней трезвости»
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Накануне общероссийская общественная организация «Зов народа» обратилась в Минздрав с просьбой ввести на территории нашей страны пять «дней трезвости». Предполагается, что продажа алкоголя будет запрещена в День последнего звонка, в школьные выпускные, в День семьи, любви и верности, День знаний, а также во Всемирный день трезвости. Депутат Государственной думы Андрей Свинцов рассказал Life.ru о своём мнении касаемо данной инициативы.
Я полностью поддерживаю введение не просто дней трезвости, а как можно большего количества дней без алкоголя. Начинать можно хотя бы с каких-то праздников, с тех дней, когда наши дети становятся взрослыми. Это, безусловно, последний звонок и несколько других праздников, которые для всех ассоциируются с переходом во взрослую жизнь. И вот этот переход во взрослую жизнь должен быть без алкоголя.
Депутат выразил надежду, что регионы будут перенимать опыт Вологодской области и губернатора Филимонова, который, по его мнению, успешно борется с алкоголизмом в области. Свинцов призвал распространить эту практику на другие регионы, чтобы через 10–20 лет Россия перестала ассоциироваться в мире с водкой, балалайкой и медведем, а воспринималась как страна современных технологий.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области приняли закон о сокращении времени продажи алкоголя. Отмечается, что с 1 сентября спиртное можно будет купить с 11:00 до 23:00. Сейчас запрет действует до 09:00.