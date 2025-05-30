В Госдуме после идеи о «днях трезвости» предложили полностью отказаться от алкоголя

Я полностью поддерживаю введение не просто дней трезвости, а как можно большего количества дней без алкоголя. Начинать можно хотя бы с каких-то праздников, с тех дней, когда наши дети становятся взрослыми. Это, безусловно, последний звонок и несколько других праздников, которые для всех ассоциируются с переходом во взрослую жизнь. И вот этот переход во взрослую жизнь должен быть без алкоголя.