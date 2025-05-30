ВСУ приняли российских бойцов за своих и несколько дней сбрасывали им с дрона еду
«Звезда»: Бойцы ВСУ несколько дней по ошибке сбрасывали еду с БПЛА военным РФ
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Украинские военные несколько дней по ошибке кидали с беспилотников продовольствие российским бойцам, так как думали, что они свои. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Российские военные рассказали о боях за Зелёное Поле. Видео © Telegram / Zvezdanews
Необычный случай произошёл в селе Зелёное Поле в Донецкой Народной Республике. Бойцы ВС РФ настолько стремительно вошли в населённый пункт, что противник ничего не понял, а затем начал угощать наших шоколадками и энергетиками.
Напомним, 28 мая Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Зелёного Поля. Отличились бойцы группировки ВС РФ «Восток».
Ранее сообщалось, что бойцы 110-й бригады группировки ВС РФ «Юг» ликвидировали прибывшее на ротацию подразделение украинских войск. Солдаты ВСУ перепутали российских солдат со своими сослуживцами, прибыв в занятый ими опорный пункт.