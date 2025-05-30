ВСУ приняли российских бойцов за своих и несколько дней сбрасывали им с дрона еду

Украинские военные несколько дней по ошибке кидали с беспилотников продовольствие российским бойцам, так как думали, что они свои. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Российские военные рассказали о боях за Зелёное Поле. Видео © Telegram / Zvezdanews

Необычный случай произошёл в селе Зелёное Поле в Донецкой Народной Республике. Бойцы ВС РФ настолько стремительно вошли в населённый пункт, что противник ничего не понял, а затем начал угощать наших шоколадками и энергетиками.

Напомним, 28 мая Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Зелёного Поля. Отличились бойцы группировки ВС РФ «Восток».