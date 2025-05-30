Глава МЧС дал инструкцию, как действовать при атаке БПЛА

Глава МЧС России Александр Куренков на встрече с журналистами призвал граждан сохранять спокойствие и действовать по ситуации в случае атак украинских беспилотников.

«Главная рекомендация — сохранять спокойствие и действовать адекватно. Паника только мешает и сбивает с толку», — отметил министр.

По его словам, с начала военной операции специалисты МЧС подготовили памятки с инструкциями для граждан — как вести себя при атаке дронов дома, на улице или в транспорте.