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30 мая, 08:27

Глава МЧС дал инструкцию, как действовать при атаке БПЛА

Глава МЧС Александр Куренков призвал сохранять спокойствие при атаке БПЛА

Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

Глава МЧС России Александр Куренков на встрече с журналистами призвал граждан сохранять спокойствие и действовать по ситуации в случае атак украинских беспилотников.

«Главная рекомендация — сохранять спокойствие и действовать адекватно. Паника только мешает и сбивает с толку», — отметил министр.

По его словам, с начала военной операции специалисты МЧС подготовили памятки с инструкциями для граждан — как вести себя при атаке дронов дома, на улице или в транспорте.

Куренков подчеркнул, что населению важно постоянно повышать уровень знаний в сфере безопасности.

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Ранее в результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения спины и ноги. Кроме того, во время атаки БПЛА на Курск пострадал мужчина.

Марина Фещенко
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