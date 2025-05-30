Ветеран РФ раскрыл, почему «пожарный режим» не спасёт ВСУ от краха в Сумской области
Ветеран Шаландин: ВС РФ перешли в наступление под Сумами, формируя буферную зону
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Российские войска перешли в наступление в Сумской области, подтвердил ветеран боевых действий Олег Шаландин в интервью «Царьграду». По его словам, объявленный ВСУ «пожарный режим» не способен стабилизировать ситуацию на этом участке фронта.
«Действительно, мы ведём наступательные действия в Сумской области. И это связано в первую очередь с созданием полосы безопасности», — отметил эксперт.
Шаландин отметил, что Генштаб РФ решает стратегическую задачу по оттеснению противника и созданию безопасной буферной зоны, при этом наступление будет продолжаться до полного выполнения поставленных задач. По его наблюдениям, ВСУ, несмотря на попытки оперативно реагировать и перебрасывать наиболее боеспособные части, не могут эффективно противостоять натиску российских войск, что подтверждается хроникой боевых действий.
Эксперт подчеркнул, что Киев теряет не только территории, но и критически важные ресурсы – личный состав и вооружение. Он привёл слова Владимира Зеленского о невозможности продолжения боевых действий к 2026 году без срочных поставок оружия и пополнения живой силы, расценив это заявление как сигнал для России о необходимости сохранять и усиливать давление на противника.
Ранее в Минобороны сообщали об освобождении села Константиновка в Сумской области. Активность российских войск вынудила ВСУ срочно передислоцировать на это направление девять боевых соединений. Среди переброшенных подразделений — механизированные и десантно-штурмовые бригады, части терробороны и пограничной службы. Позднее украинская сторона была вынуждена признать успешное продвижение ВС РФ.