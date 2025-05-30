Песков: Признание США правоты слов Путина о НАТО связано с закрытыми переговорами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога о признании обоснованности озабоченности Москвы расширением НАТО на восток частично проистекают из закрытых консультаций между Россией и Соединенными Штатами. По его словам, такие высказывания отражают результаты конфиденциального диалога двух стран.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал справедливыми опасения России в связи с расширением НАТО на восток. Он подчеркнул, что вопрос о присоединении Украины к альянсу не стоит на повестке дня. Вместе с этим он допустил, что НАТО может прекратить расширение на восток, к границам России.