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30 мая, 10:22

Песков: Признание США правоты слов Путина о НАТО связано с закрытыми переговорами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога о признании обоснованности озабоченности Москвы расширением НАТО на восток частично проистекают из закрытых консультаций между Россией и Соединенными Штатами. По его словам, такие высказывания отражают результаты конфиденциального диалога двух стран.

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Напомним, ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал справедливыми опасения России в связи с расширением НАТО на восток. Он подчеркнул, что вопрос о присоединении Украины к альянсу не стоит на повестке дня. Вместе с этим он допустил, что НАТО может прекратить расширение на восток, к границам России.

Оксана Попова
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