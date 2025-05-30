Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 12:41

Политолог призвал не верить обещаниям Келлога об остановке расширения НАТО

Политолог Дробницкий: Украина является ключом к расширению НАТО на восток

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Заявления спецпосланника президента США Кита Келлога о возможной приостановке расширения НАТО на восток могут не отражать искреннюю позицию Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио. Об этом заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, официальные высказывания представителей администрации США могут расходиться с реальными действиями руководства страны.

«Единственная функция Келлога в американской администрации — это постоянно ходить на телевидение и что-то говорить. Поэтому и прислушиваться к ним особо не стоит. Келлога в целом взяли в команду Трампа на должность спецпосланника по Украине и России, чтобы успокоить американских ястребов, так как он очевидно проукраинский политик», — сказал политолог «Газете.ru».

По мнению Дробницкого, дальнейшее расширение НАТО на восток зависит от политики США. Трамп, как считает эксперт, не заинтересован в усилении альянса, воспринимая его как обузу для американской экономики. Идея расширения, разработанная при Клинтоне и Гингриче, изначально имела финансово-экономическую подоплеку, но столкнулась с сопротивлением России и внутренними проблемами США. Ключевым звеном в этом процессе, по его словам, является Украина: без её вступления в НАТО весь проект может потерпеть крах.

Политолог отмечает, что, хотя Трамп хотел бы дистанцироваться от альянса, его ограничивает либеральная элита, включая демократов, глобалистов-республиканцев и евробюрократов. Дробницкий полагает, что президент не способен эффективно противостоять этому давлению, а ключевые решения по бюджету, тарифам и Украине будут приниматься конгрессом и судами. Если Трамп не усилит контроль над своим аппаратом, он рискует оказаться полностью парализованным в своих действиях.

В Кремле отреагировали на слова Келлога о нерасширении НАТО на восток
В Кремле отреагировали на слова Келлога о нерасширении НАТО на восток

Напомним, ранее Кит Келлог назвал справедливыми опасения РФ в связи с расширением НАТО на восток. Он подчеркнул, что вопрос о присоединении Украины к альянсу не стоит на повестке дня. По его словам, НАТО может прекратить расширение к границам России.

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Кит Келлог
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar