Политолог призвал не верить обещаниям Келлога об остановке расширения НАТО

Заявления спецпосланника президента США Кита Келлога о возможной приостановке расширения НАТО на восток могут не отражать искреннюю позицию Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио. Об этом заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, официальные высказывания представителей администрации США могут расходиться с реальными действиями руководства страны.

«Единственная функция Келлога в американской администрации — это постоянно ходить на телевидение и что-то говорить. Поэтому и прислушиваться к ним особо не стоит. Келлога в целом взяли в команду Трампа на должность спецпосланника по Украине и России, чтобы успокоить американских ястребов, так как он очевидно проукраинский политик», — сказал политолог «Газете.ru».

По мнению Дробницкого, дальнейшее расширение НАТО на восток зависит от политики США. Трамп, как считает эксперт, не заинтересован в усилении альянса, воспринимая его как обузу для американской экономики. Идея расширения, разработанная при Клинтоне и Гингриче, изначально имела финансово-экономическую подоплеку, но столкнулась с сопротивлением России и внутренними проблемами США. Ключевым звеном в этом процессе, по его словам, является Украина: без её вступления в НАТО весь проект может потерпеть крах.