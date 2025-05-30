Стало известно, в каком подмосковном городе зарегистрировался Эдвард Сноуден
«Постньюс»: Эдвард Сноуден встал на учёт в налоговой Подмосковья
Эдвард Сноуден. Обложка © GettI Images / Handout
Эдвард Сноуден, ранее работавший в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, официально зарегистрировался в Московской области. Информацию об этом передаёт «Постньюс», ссылаясь на индивидуальный налоговый номер (ИНН) Сноудена.
В материале указано, что код ИФНС Сноудена — 5027, где первые две цифры указывают на субъект России, а две последние обозначают номер инспекции, в которой человек стоит на учёте.
Данный номер закреплён за Межрайонной инспекцией ФНС России №17 по Московской области. Этот налоговый орган дислоцируется в подмосковных Люберцах, на улице Котельнической. Зона его обслуживания включает населённые пункты Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино.
Напомним, что Эдвард Сноуден стал обладателем российского паспорта в декабре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в конце сентября того же года предоставил экс-агенту ЦРУ гражданство РФ. Ранее Москва обеспечила Сноудену политическое убежище, выдвинув условие о прекращении любой деятельности, направленной против Вашингтона. В Соединённых Штатах ему грозит до трех десятилетий тюремного заключения по обвинению в обнародовании в июне 2013 года секретных данных о программах интернет-слежки, осуществляемых спецслужбами США и Великобритании.