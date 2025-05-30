Стало известно, в каком подмосковном городе зарегистрировался Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден, ранее работавший в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, официально зарегистрировался в Московской области. Информацию об этом передаёт «Постньюс», ссылаясь на индивидуальный налоговый номер (ИНН) Сноудена.

В материале указано, что код ИФНС Сноудена — 5027, где первые две цифры указывают на субъект России, а две последние обозначают номер инспекции, в которой человек стоит на учёте.

Данный номер закреплён за Межрайонной инспекцией ФНС России №17 по Московской области. Этот налоговый орган дислоцируется в подмосковных Люберцах, на улице Котельнической. Зона его обслуживания включает населённые пункты Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино.