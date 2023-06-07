Сноуден раскрыл, почему решил остаться в России
Сноуден признался, что не планировал оставаться в РФ, но "вариантов не осталось"
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал, что изначально не планировал оставаться в России. Об этом он сообщил в интервью Гленну Гринвальду на платформе Rumble.
Как указал Сноуден, он не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как этот регион в прошлом "продемонстрировал открытость в отношении разоблачителей". По словам бывшего сотрудника американских спецслужб, во время своего 40-дневного пребывания в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево он обращался ко многим странам в поисках политического убежища. Однако некоторые государства опасались реакции Вашингтона, а другие — не были уверены в возможности обеспечить безопасность Сноудена.
"Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил", — подчеркнул Сноуден.
Как писал Лайф, в декабре прошлого года Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Москва предоставила экс-агенту АНБ политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент страны Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России. В США ему грозит до 30 лет лишения свободы за то, что в июне 2013-го он передал СМИ данные о программах слежки спецслужб США и Британии в Интернете.
ТАСС / ZUMA