Сноуден раскрыл, почему решил остаться в России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал, что изначально не планировал оставаться в России. Об этом он сообщил в интервью Гленну Гринвальду на платформе Rumble.

Как указал Сноуден, он не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как этот регион в прошлом "продемонстрировал открытость в отношении разоблачителей". По словам бывшего сотрудника американских спецслужб, во время своего 40-дневного пребывания в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево он обращался ко многим странам в поисках политического убежища. Однако некоторые государства опасались реакции Вашингтона, а другие — не были уверены в возможности обеспечить безопасность Сноудена.

"Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил", — подчеркнул Сноуден.