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7 июня, 05:18

Сноуден раскрыл, почему решил остаться в России

Сноуден признался, что не планировал оставаться в РФ, но "вариантов не осталось"

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал, что изначально не планировал оставаться в России. Об этом он сообщил в интервью Гленну Гринвальду на платформе Rumble.

Как указал Сноуден, он не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как этот регион в прошлом "продемонстрировал открытость в отношении разоблачителей". По словам бывшего сотрудника американских спецслужб, во время своего 40-дневного пребывания в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево он обращался ко многим странам в поисках политического убежища. Однако некоторые государства опасались реакции Вашингтона, а другие — не были уверены в возможности обеспечить безопасность Сноудена.

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"Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил", — подчеркнул Сноуден.

Как писал Лайф, в декабре прошлого года Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Москва предоставила экс-агенту АНБ политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент страны Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России. В США ему грозит до 30 лет лишения свободы за то, что в июне 2013-го он передал СМИ данные о программах слежки спецслужб США и Британии в Интернете.

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ТАСС / ZUMA

Иван Косицын
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